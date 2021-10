7. Verkleidete Denkmäler

Feldmanns Job ist es, die DEG auch außerhalb der eigenen Blase in die Öffentlichkeit zu bringen. Also schmückten DEG-Mitarbeiter vor dem Saisonstart 2018 diverse Denkmäler in der Stadt mit Fahnen, Schals, Trikots und Mützen. Unter anderem das Bismarck-Denkmal am Martin-Luther-Platz, das Ulanendenkmal am Joseph-Beuys-Ufer, den Blitzeschleuderer an der Arena oder der Meeresgott Triton an der Kö.