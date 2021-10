1:3-Niederlage : DEG lässt in Iserlohn zu viel liegen

Iserlohns John Broda im Zweikampf mit Cedric Schiemenz. Foto: imago images/Eibner/Jonas Brockmann/ Eibner-Pressefo via www.imago-images.de

Erneut viele Chancen, erneut viel vergeben – die Düsseldorfer Eishockeyprofis machen auch im Sauerland ein ordentliches Spiel, verlieren aber mit 1:3.

In der Iserlohner Stadionkneipe sieht es ein wenig aus wie in einer Jagdhütte, da hängen die (künstlichen) Tierköpfe wie Trophäen an der Wand: Eis- und Braunbär, Hai und Adler, Tiger und Pinguin. Die halbe Deutsche Eishockey-Liga (DEL) findet sich dort, symbolisch erlegt durch die heimischen Roosters, die zwar das Image des Underdogs aus der Provinz pflegen, aber daheim regelmäßig die Großen schlagen. Was vor allem am alten Eisstadion am Seilersee liegt, eins der letzten der Liga, in dem man Eishockey wie vor 30, 40 Jahren erleben kann. Ohne Videowürfel und sonstigem Schnickschnack, dafür aber mit zahlreichen Stehplätzen.

Umso trostloser war es in der vergangenen DEL-Saison, als kein Publikum erlaubt war. Nun ist es wieder zurück, und nirgendwo ist es so laut wie in Iserlohn. Das gilt vor allem bei Spielen gegen die im Sauerland besonders unbeliebte Düsseldorfer EG. „Das wird eine Schlacht, in Iserlohn brennt über 60 Minuten die Hütte“, war sich DEG-Verteidiger Marco Nowak bereits vorher sicher. Und so war es dann auch: Schnell und kämpferisch auf dem Eis, laut und emotional auf der Tribüne. Am Ende verlor die DEG mit 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) und steht nun auf Rang sechs der Tabelle.

„Wir hatten unzählige Chancen, haben sie aber nicht gut genug genutzt“, sagte Trainer Harold Kreis über die Gründe für die sechste Niederlage im zwölften Spiel. Unzufrieden wirkte er dabei nicht, zumindest nicht mit dem Auftritt seiner Mannen. Ärgerlicher war da schon die Tatsache, dass sich bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison ein DEG-Spieler in der ersten Minute verletzte und in die Kabine musste. Diesmal galt das für Mike Fischer. Und weil ja ohnehin schon Brett Olson, Jerry D‘Amigo und Jakob Mayenschein fehlten, reicht es danach nicht mal mehr für vier volle Sturmreihen.

Wer allerdings dabei war: Tobias Eder, der am Donnerstag beim 5:2 gegen Bremerhaven noch gefehlt hatte. Eigentlich sollte das Iserlohnspiel für ihn noch zu früh kommen, aber dann stand er doch auf dem Spielberichtsbogen – und hatte gleich die ersten DEG-Chancen, eine in Über-, eine in Unterzahl, traf sogar die Latte. Auch Kapitän Alexander Barta schoss ans Gestänge. Dennoch war das Unentschieden nach dem ersten Durchgang in Ordnung, auch die Roosters hatten ihre Chancen.

Nach 40 Minuten konnte die DEG dann aber gar nicht mehr mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hatte sie im zweiten Drittel doch diverse Drangphasen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Vor allem Daniel Fischbuch war für die Iserlohner kaum zu kontrollieren, nach zwei Dritteln hatte er bereits neunmal aufs Tor geschossen und auch einmal getroffen. Trotzdem lag die DEG mit 1:2 zurück, weil auch die Roosters Ausnahmekönner in ihren Reihen haben, namentlich Kris Foucault und Casey Bailey. Beide nutzen zwei der wenigen Iserlohner Chancen.

War die Führung der Roosters bis dahin schmeichelhaft, verdienten sie sich die Iserlohner im letzten Drittel. Da kam die DEG bei weitem nicht mehr so flüssig ins Angriffsdrittel wie zuvor. Iserlohn machte hinten dicht, konterte immer wieder gefährlich, und als Niklas Postel auf der Strafbank saß, traf Foucault zum 3:1 und damit zur Vorentscheidung. Mehr passierte nicht mehr, bis auf eine zünftige Schlägerei zwischen Carter Proft und Hubert Labrie, die auch gut in die Vereinskneipe gepasst hätte.

Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

DEG: Tor: Hane (Pantkowski); Abwehr: Järvinen, Ebner – Cumiskey, Zitterbart – Heinzinger, Nowak – Trinkberger; Angriff: Proft, MacAulay, Fischbuch – Fischer, Svensson, Eder – O‘Donnell, Barta, Ehl – Geitner, Postel, Schiemenz

Schiedsrichter: Kohlmüller/Reneau

Zuschauer: 3361

Tore: 1:0 (21:37) Foucault (Acolatse), 1:1 (30:11) Fischbuch (Eder, Postel/5-4), 2:1 (33:00) Bailey (Sezemsky, Whitney), 3:1 (52:20) Foucault (Schilkey, Jentsch/5-4)

Strafminuten: 15:15