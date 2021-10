6:1-Erfolg in Köln : DEG zerlegt die Haie

Köln Auch ohne sechs Stammspieler zeigt die Düsseldorfer EG ein fast perfektes 232. Eishockey-Derby. Bei den Kölner Haien gewinnt die DEG auch in der Höhe verdient mit 6:1.

Das erste rheinische Derby der neuen Eishockey-Saison hat dieses Jahr bereits zwei Tage vor dem ersten Bully begonnen. Am Sonntagabend, die Mannschaft der Kölner Haie kam gerade von ihrem Auswärtsspiel aus Bremerhaven zurück, da warteten am heimischen Trainingszentrum bereits die Fans, zündeten Feuerwerk und präsentierten ein meterlanges Spruchband gegen den alten Rivalen aus Düsseldorf. Besondere Spiele erfordern schließlich besondere Maßnahmen. Und dieses Spiel war besonders, war es doch mehr als eineinhalb Jahre her, dass sich die Haie und die DEG vor Publikum trafen. Da waren alle entsprechend aufgeregt. Die Spieler, die Offiziellen, erst recht die Fans. Und als die 232. Auflage der „Mutter aller Derbys“ in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dann am Dienstagabend endlich losging, da stand die ganze Halle, bejubelte die Haie und pfiff die DEG gnadenlos aus.