Weichen für die Zukunft gestellt : Düsseldorfer EG verlängert mit Führungsduo Wirtz und Mondt

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Verträge mit dem Führungsduo Harald Wirtz und Niki Mondt verlängert.

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga hat die Verträge mit Geschäftsführer Harald Wirtz und Sportchef Niki Mondt verlängert. Wirtz unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/2023, Mondt verlängerte vorzeitig bis zum Frühjahr 2024. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Dienstag mit.

Wirtz war viele Jahre lang zunächst Sponsor der DEG und wurde vor einem Jahr Geschäftsführer. Ex-Nationalspieler Mondt ist einer von aktuell sechs Akteuren, die in ihrer aktiven Karriere mehr als 1000 DEL-Spiele absolviert haben. Der 42-Jährige wurde mit der DEG 1996 und den Hannover Scorpions 2010 deutscher Meister. Seit 2017 ist er Sportlicher Leiter bei seinem Heimatklub.

„Wir sind sehr glücklich, dass diese beiden Positionen so gut besetzt sind und dass Harald Wirtz und Niki Mondt der DEG für weitere Jahre erhalten bleiben“, sagte Gesellschafter Stephan Hoberg laut Mitteilung des Vereins. „Wirtz hat die DEG mit seinen Ideen, seiner Energie und den vielen strukturellen Optimierungen eindeutig besser aufgestellt. Der Klub ist bei Ihm in guten Händen“, so Hoberg.