Nach Doping-Skandalen : Russlands Leichtathletik räumt Fehler ein

Moskau Die neue Führung des russischen Leichtathletikverbandes Rusaf hat beim Umgang mit dem Thema Doping bei der Weltorganisation World Athletics Fehler eingeräumt.

Sie habe in einem Brief die Vorwürfe gegen den russischen Verband als „berechtigt“ anerkannt, sagte der neue Rusaf-Chef Jewgeni Jurtschenko am Montag der Agentur Interfax zufolge. Rusaf ist seit Aufdeckung des flächendeckenden Dopings in Russland seit 2015 suspendiert.

In der kommenden Woche soll das Exekutivkomitee von World Athletics darüber entscheiden, ob Russland aus dem Weltverband ausgeschlossen wird. Der erst am Freitag gewählte Rusaf-Präsident Jurtschenko sagte, dass er in dem Brief auch darum gebeten habe, an der Sitzung am 11. und 12. März teilzunehmen. Ziel sei ein konstruktiver Dialog und die Rückkehr russischer Athleten in die internationalen Arenen. Das Sportministerium in Moskau teilte am Montag mit, dass es die Akkreditierung für den Verband in Russland wieder hergestellt habe.