Nach Urteil des Sportgerichts : Dresdens Niederlage gegen Darmstadt bleibt bestehen

Frankfurt Obwohl Schiedsrichter Michael Bacher eine Fehlentscheidung eingeräumt hat, bleibt das Ergebnis der Zweitliga-Partie Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 bestehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat am Montag in Frankfurt/Main den Einspruch der Sachsen gegen die Wertung der 2:3-Niederlage zurückgewiesen. Dresden hatte nach der Partie am 7. Februar argumentiert, dass der Videoschiedsrichter beim nicht gegebenen Tor der Gastgeber zum 3:3 unberechtigterweise eingegriffen habe.