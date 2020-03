Fortuna beim 1. FC Saarbrücken : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Zum ersten Mal seit 24 Jahren hat Fortuna wieder die Chance, ins Pokal-Halbfinale einzuziehen – mit einem Sieg beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken. Unsere Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Trainer Uwe Rösler spricht von einer „historischen Chance“ für Fortuna, denn es ist fast ein Vierteljahrhundert her, dass die Düsseldorfer zum bislang letzten Mal in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen sind. Jetzt ist es wieder möglich: Am Dienstag (18.30 Uhr/Live-Ticker) tritt der Tabellensechzehnte der Fußball-Bundesliga beim Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, dem 1. FC Saarbrücken, an. Wieder mit im Kader steht Torhüter Michael Rensing, der seinen Virusinfekt auskuriert hat; auch Marcel Sobottka ist wieder gesund.