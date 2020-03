Wegen Anti-Hopp-Plakat : MSV Duisburg kann Spielunterbrechung nicht nachvollziehen

Meppen Auch bei der Drittliga-Partie zwischen Meppen und Duisburg gab es einen Aufreger. In beiden Fanblöcken wurden Anti-Hopp-Plakate gezeigt. Der MSV kann die daraus resultierende Spielunterbrechung nicht nachvollziehen.

Auch in der 3. Liga wurden am vergangenen Wochenende Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp gezeigt - so auch im Spiel des SV Meppen gegen den MSV Duisburg (1:0). Wie auch in der Bundesliga unterbrach Schiedsrichter Michael Bacher die Partie daraufhin. Als die Plakate auch nach einer Durchsage des Stadionsprechers nicht entfernt wurden, schickte der Referee beide Mannschaften in die Kabine. Die Partie wurde erst nach sechsminütiger Unterbrechung wieder fortgesetzt.