Evakuierung verschoben : Ukraine wirft Russland Verletzung von Feuerpause für Mariupol vor

Mariupol Die Behörden der ukrainischen Stadt Mariupol haben den russischen Truppen eine Verletzung der vereinbarten Feuerpause vorgeworfen. Die Evakuierung von Zivilisten wurde daher zunächst verschoben.

Die ukrainische Regierung hat Russland einen Verstoß gegen die vom russischen Verteidigungsministerium bekanntgegebene Waffenruhe vorgeworfen. Die Evakuierung von Zivilisten in Mariupol sei eingestellt worden, teilte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag mit. „Die russische Seite hält sich nicht an die Waffenruhe und hat weiter auf Mariupol selbst und Umgebung geschossen“, sagte Kyrylo Timoschenko aus dem Präsidentenbüro.

Selenskyj kritisierte am Freitagabend, dass die Nato keine Flugverbotszone über der Ukraine einführen will. „Alle Menschen, die von heute an sterben, werden auch wegen Ihnen sterben, wegen Ihrer Schwäche, wegen Ihres Mangels an Einigkeit“, sagte er in einer Ansprache. „Die Allianz hat grünes Licht für die Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben, indem sie sich geweigert hat, eine Flugverbotszone einzurichten.“