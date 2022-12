Darts-WM 2023 Diese Spieler könnten für Furore sorgen

Josh Rock Um auch als Laie bei einer Sportveranstaltung einschätzen zu können, wer zu den Favoriten zählt, lohnt sich hin und wieder ein Blick in Richtung Buchmacher. Das sind bei der anstehenden PDC-WM die üblichen Verdächtigen, die ehemaligen Weltmeister Michael van Gerwen und Gerwyn Price und natürlich auch der aktuelle Weltmeister Peter Wright. An Nummer fünf folgt dann aber schon ein Spieler, der erst seit Anfang des Jahres im Besitz einer Tourcard ist und sein WM-Debüt feiern wird: Josh Rock. Der 21-jährige Nordire spielt ein famoses erstes Jahr, gewann fünf Turniere auf der Development-Tour und auch ein Pro-Tour-Turnier sicherte sich „Rocky“. Die Geschichte von Rock erinnert ein wenig an das erste Jahr auf der Tour von Rob Cross, der 2017 ebenfalls groß aufspielte und bei seinem WM-Debüt direkt den ganz großen Wurf landete und sich bei der WM 2018 zum Weltmeister krönte. Anders als Cross, der beim Debüt schon zu den gesetzten Spielern gehörte, muss Rock aber auch die erste Runde überstehen. Doch als Nummer eins der Pro Tour Order of Merit, also als Topspieler, der nicht über die große Order of Merit qualifiziert ist, sollte das kein unüberwindbares Hindernis sein. Denn bei vielen Auftritten auf der Pro Tour in den vergangenen Monaten überzeugte der Nordire mit Averages jenseits der 100, und das in einer Regelmäßigkeit, in der es auch den Topspielern nur selten gelingt.