Darts-WM 2023 Der leise Abschied des Gary Anderson

Über ein mögliches Karriereende des inzwischen 51-Jährigen rankten sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder Gerüchte, die Anderson zumeist mit herausragenden Leistungen am Board zu kontern wusste. Im Jahr 2019 hatte er mit anhaltenden Rückenproblemen zu kämpfen, weshalb er die Teilnahme an der Premier League hatte absagen müssen. In diesem Jahr konnte der Schotte allerdings kaum überzeugen. Vor allem in der im neuen Modus ausgetragenen Premier League wurde dies deutlich. Nur einen Abend konnte er für sich entscheiden, am Ende schied er mit nur neun Punkten als Letzter aus. Gerwyn Price, der als Vorletzter die Segel streichen musste, hatte mehr als doppelt so viele Punkte auf der Habenseite.