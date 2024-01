Qualifikation in Kalkar Neuer Rekord an Deutschen Dartspielern auf der Profi-Tour

Wie das bei der Masse an Spielern und der verhältnismäßig kleinen Anzahl an zu vergebenden Tourkarten zu erwarten ist, sind etliche Spieler hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben und werden in den kommenden zwölf Monaten nicht zur Profi-Tour gehören. Der Deutsche Max Hopp etwa, einst regelmäßiger WM-Teilnehmer, schaffte es erneut nicht, seine Tourkarte zurückzugewinnen. In der Rangliste steht er am Ende ohne Punkte da. In Milton Keynes in England zählte auch Fallon Sherrock zu den prominenten Namen, die es nicht geschafft haben. Auch die bisherigen Tourkartenbesitzer Darius Labanauskas und Brian Raman schafften es nicht, direkt auf die Tour zurückzukehren.