Finalsieg über Price Martin Schindler holt ersten Titel auf der European Tour

Angefeuert vom sächsischen Publikum kämpfte Schindler sich im Finale nach 0:2-Rückstand zurück und zog am „Iceman“ vorbei. Unter anderem gelang ihm beim Stand von 6:4 ein Zehn-Darter. Nach dem verwandelten Matchdart brach der 27-Jährige in Tränen aus und sank auf die Knie. In der Weltrangliste stieß Schindler auf Rang 22 vor, unmittelbar dahinter liegt Clemens.