Darts-WM 2023 Diese Stars fehlen bei der WM

Ian White Lange Zeit galt Ian White als ein Phänomen auf der Tour. Als ein Spieler, der fantastische Darts spielt, allerdings nur, wenn kaum jemand zuschaut. Auf den Floor-Turnieren überzeugte er in aller Regelmäßigkeit, bei den großen Turnieren hingegen gelang ihm oft der nächste Schritt nicht, der ihm von vielen Seiten stets zugetraut wurde. Ein Mal schaffte er es bis ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft, bei den Major-Turnieren gelang ihm ein einziges Mal der Einzug in ein Halbfinale. Doch durch seine Erfolge auf der Pro Tour spielte sich White bis in die Top 10 vor, bei der WM 2021, also vor zwei Jahren, war er noch an Position 10 gesetzt. Doch seitdem stürzte der Engländer immer weiter ab in der Rangliste, er ist ohne Zweifel einer der großen Verlierer der vergangenen Jahre. Das letzte Mal, dass White eine WM verpasste, war im Jahr 2011. Am Ende waren es 750 Pfund, die er weniger einspielte als Adam Gawlas, der auf Platz 32 der Pro Tour Order of Merit die Qualifikation schaffte.