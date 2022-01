Klare Siege in London : Engländer Wade und Schotte Anderson im Halbfinale der Darts-WM

Klare Siege in London

London Die ersten beiden Halbfinalisten bei der Darts-WM stehen fest. „The Machine“ Wade setzte sich klar gegen Mervyn King durch. Ex-Champion Anderson hatte nur etwas mehr Mühe beim Einzug in die Rund der letzen Vier.

Die Topspieler James Wade (England) und Gary Anderson (Schottland) haben das Halbfinale bei der Darts-WM erreicht. „The Machine“, wie Wade genannt wird, setzte sich zum Start ins Jahr 2022 am Samstag klar mit 5:0 gegen seinen Landsmann Mervyn King durch und erreichte damit beim wichtigsten Turnier des Jahres zum vierten Mal die Runde der letzten Vier. Wade bekommt es im Halbfinale am Sonntag (20.00 Uhr/Sport1 und Dazn) mit dem Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales und Englands Michael Smith zu tun. Price und Smith treffen am Samstagabend aufeinander.