Vor dem Start der Premier League Darts Was der Erfolg von Luke Littler bedeutet

Das Turnier im Wüstenstaat kann als Vorgeschmack auf das gewertet werden, was die Darts-Fans in den kommenden Wochen und Monaten Woche für Woche erleben werden: Die Premier League Darts startet an diesem Donnerstag in Cardiff. Heimspiel also für Gerwyn Price. Neben dem „Iceman“ sind an den kommenden 16 Spieltagen auch Titelverteidiger Michael van Gerwen, Michael Smith, Weltmeister Luke Humphries, Nathan Aspinall, Peter Wright – und eben Luke Littler dabei und duellieren sich Woche für Woche in einem kleinen Turnier. Den quasi nullten Spieltag in Bahrain, bei dem alle Qualifikanten in der ersten Runde ausgeschieden waren und nur die acht Premier-League-Spieler im Viertelfinale standen, gewann Littler. Es wird nur ein Titel von vielen sein, die noch kommen werden.