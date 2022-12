Marokkos Märchen Ist Ziyechs Rückennummer bereits ein Vorbote für WM-Titel?

Führt Ziyech nun also den WM-Mythos fort und wird im Jahr 2022 Weltmeister? Diese kuriose Theorie sorgt zumindest in den sozialen Medien aktuell für sehr viel Aufregung. Ziyech steht schließlich völlig überraschend mit Marroko im WM-Halbfinale. Am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) trifft der Offensivspieler des FC Chelsea mit seinem Team auf Weltmeister Frankreich. Falls Marokko nun wirklich Frankreich schlägt und in das WM-Finale einzieht, wird diese kuriose Theorie sicherlich noch größere Wellen schlagen, als sie es jetzt ohnehin schon tut.