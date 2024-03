„Arroganz“-Vorwurf Pietreczko legt sich mit Wunderkind Littler an

Doch nach dem Halbfinal-Aus beim European-Tour-Event in Wieze/Belgien legte „Pikachu“ noch einmal gegen den erst 17 Jahre alten Littler nach. „Also ich habe ihn ja sehr geschätzt, dass man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann“, schrieb Pietreczko nach dem 3:7 bei Instagram, „aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn“. Ein Eklat auf offener Bühne, der die Darts-Szene in Aufruhr versetzte.