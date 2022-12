Tränen, Weltschmerz, Harry „Pain“ Das Scheitern der WM-Stars

Kaum jemand trug daran so schwer wie Ronaldo. Nach dem Viertelfinal-Drama mit Portugal gegen WM-Sensation Marokko (0:1) schien CR7 in einem Ozean aus Tränen zu ertrinken. Da war es wieder, dieses nostalgische Gefühl, etwas Geliebtes verloren zu haben, verbunden mit dem Wissen, die quälende Sehnsucht niemals stillen zu können - in Portugal als Saudade bekannt wie gefürchtet. Und in die ehemalige Kolonie Brasilien importiert: Auch Neymar spürte es.