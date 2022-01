Darts-WM 2022 : Sportliches Niveau verdrängt Corona-Probleme

Zum zweiten Mal hat der Schotte Peter Wright die PDC-WM gewonnen. Foto: dpa/John Walton

Meinung London Der Darts-Weltverband hat Glück gehabt, dass die Top-Spieler zum Turnierende derart großartige Leistungen präsentiert haben. So ist das Thema Corona wieder in den Hintergrund gerückt.

Zweieinhalb intensive Wochen Dartsport liegen hinter uns, die 29. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) ist Geschichte. Am Ende ist es der Schotte Peter Wright, der sich in einem engen Endspiel gegen den Engländer Michael Smith durchgesetzt und sich zum zweiten Mal den WM-Titel gesichert hat.

Apropos Geschichte, davon hatte dieses Turnier so einige zu bieten, samt neuer Rekorde. So war es die erste WM, bei der gleich drei Mal das perfekte Spiel gezeigt wurde. In der ersten Runde spielten William Borland und Darius Labanauskas den 9-Darter, im Viertelfinale der da noch amtierende Weltmeister Gerwyn Price. Price unterlag dem späteren Finalisten Michael Smith und musste seinen Traum von der Titelverteidigung frühzeitig ad acta legen.

Der Schotte Gary Anderson ist einer der Spieler, die pünktlich zum Jahreshöhepunkt ihre beste Form an den Tag legen. So war es auch bei diesem Turnier, erneut spielte sich Anderson in das Halbfinale vor, obwohl er schon in der dritten Runde einen Matchdart gegen sich überstehen musste. Trotz einer tollen WM ist der Schotte zwei Rekorde los, die er in der Vergangenheit aufstellen konnte. Seine Bestmarke von 22 180ern in einem Spiel überbot der neue Weltmeister Peter Wright ausgerechnet im Halbfinale gegen Anderson, auch Smith spielte im Finale die neue Rekordzahl von 24 180ern. Damit überbot er auch Andersons Rekord von 71 180ern im Laufe einer WM und stellte eine neue Bestmarke von 83 180ern auf.

Foto: afp, LEON NEAL Infos Alle Dart-Weltmeister seit 1994

Rekorde vermeldete auch der Sender Sport1, immer mehr Menschen in Deutschland scheinen sich für die Darts-WM zu interessieren. Besonders der Abend mit zwei hochklassigen Viertelfinalspielen und der Abend der Halbfinals hat begeistert.

Das sportlich hohe Niveau, das die Spieler an den Tag gelegt haben, ist auch ein Glücksfall für den Weltverband PDC. Sah es kurz nach den Weihnachtsfeiertagen nach drei Corona-Fällen, unter anderem wurde einer der Favoriten Michael van Gerwen positiv getestet, noch so aus als würde die WM im Corona-Chaos versinken, rückten die sportlichen Leistungen wieder in den Vordergrund. Das lag auch an der äußerst knappen und zurückhaltenden Kommunikation der PDC. „Spieler xy ist positiv, der Gegner gewinnt kampflos.“ Ende. Die Sinnhaftigkeit der 3000 Zuschauer, die tagtäglich ohne Abstand und alkoholisiert im Alexandra Palace feierten, während London schon vor Weihnachten den Katastrophenfall ausgerufen hatte, wurde zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt.

Michael van Gerwen selbst war es, der den Weltverband in einem Interview kritisiert hatte. Auch wenn die PDC sich an die in England geltenden Regeln halten würde, hätte sie mehr machen müssen, um die Spieler zu schützen. „Es ist jetzt einfach eine große Corona-Bombe.“ Gerwyn Price hatte sich nach den positiven Tests gar für eine Verlegung des Turniers ausgesprochen.

Glücklicherweise kamen keine weiteren positiven Tests von Spielern hinzu, die noch um den Titel kämpften, so dass die WM vernünftig zu Ende geführt werden konnte. Mehr als vernünftig sogar. Nicht wenige hatten nach dem Aus der Stars die Befürchtung, die sportliche Wertigkeit des Turniers würde nun sinken. Die Leistungen besonders ab den Viertelfinals haben dies aber eindrucksvoll widerlegt. Natürlich hätte auch ein Michael van Gerwen trotz seiner eher schwachen Saison derart aufspielen können. Doch ein besseres Spiel als das, was uns Wright, Smith, Anderson & Co. in den letzten Turniertagen präsentiert haben, hätte auch er nicht gezeigt.