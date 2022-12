Darts-WM 2023 So stehen die Chancen für die Deutschen

Mit Rückenwind kommt auch Florian Hempel zurück in den Alexandra Palace, den Ort, an dem er im vergangenen Jahr mit einem Sieg gegen Dimitri van den Bergh den größten Erfolg seiner Karriere feiern konnte. Hempels Jahr auf der Tour lief seitdem durchwachsen, an einige gute Phasen im Vorjahr konnte er nicht anknüpfen. Gelang im vergangenen Jahr noch die Qualifikation über die Pro Tour, musste der Kölner dieses Mal den Weg über die German Super League gehen, bei der er vergangenes Jahr im Endspiel an Martin Schindler scheiterte. In diesem Jahr gelang es Hempel, den Weg bis zum Ende zu gehen. In fünf intensiven Tagen war er der konstanteste Spieler, überstand die beiden Gruppenphasen und schlug im Finale Niko Springer. Die erneute WM-Teilnahme ist für Hempel ein wichtiger Schritt, um die Tourcard zu behalten. Er trifft in der ersten Runde auf den Juniorenweltmeister von 2014, Keegan Brown. Dieser hat die Erwartungen, die manche in ihn gesetzt hatten, nie erfüllen können. Zwischendurch hatte er den Sprung in die Top-32 geschafft, inzwischen ist er aber nur noch die 64 der Welt und rangiert somit noch hinter Hempel. Auch wenn Brown in diesem Jahr ein Turnier auf der Pro Tour gewinnen konnte, so sind die Leistungen doch sehr durchwachsen. Wenn Hempel sein Spiel durchziehen kann, hat er gute Chancen, in die zweite Runde einzuziehen. Dort wartet der an Position fünf gesetzte Luke Humphries, der in seiner aktuellen Form sowohl Hempel als auch Brown im Normalfall schlagen dürfte.