World Matchplay : Zwei Deutsche spielen mit der Darts-Elite um eine begehrte Trophäe

Starke Saison: Gabriel Clemens (r.) und Martin Schindler. Foto: dpa/Uwe Anspach

Blackpool In Blackpool beginnt am Samstag das wichtigste Turnier im Darts nach der WM. Die 32 aktuell besten Spieler kämpfen dabei um die Phil-Taylor-Trophy. Erstmals haben sich in diesem Jahr auch zwei deutsche Spieler qualifizieren können.

Im englischen Blackpool trifft sich ab diesem Wochenende die Darts-Elite, um das nach der Weltmeisterschaft wichtigste und auch am höchsten dotierte Ranglistenturnier auszutragen: das World Matchplay. Es geht um nichts weniger als die Phil-Taylor-Trophy, eine Huldigung an den 16-maligen Weltmeister, der auch dieses Turnier insgesamt 16 Mal für sich hat entscheiden können.

Im legendären Winter Gardens spielen die Top 16 der Weltrangliste sowie die besten 16, die bei den Turnieren der European Tour und den Players Championship am meisten Geld eingespielt haben und nicht unter den Top 16 der Welt stehen. Erstmals haben sich in diesem Jahr über diese sogenannte Pro Tour zwei deutsche Spieler qualifizieren können. Gabriel Clemens und Martin Schindler, die beiden besten Deutschen in der Weltrangliste, die kürzlich auch die Team-WM gemeinsam spielten, gehen in Blackpool an den Start. Beide reisen mit ordentlich Selbstvertrauen an, am vergangenen Wochenende gelang beiden ein Achtungserfolg beim Players Championship-Wochenende in Barnsley. Clemens stürmte mit teils grandiosen Leistungen bei einem Turnier bis ins Finale, dort war er dem Niederländer Dirk van Duijvenbode jedoch klar unterlegen. Schindler gelang einen Tag später ein Durchmarsch bis ins Halbfinale.

Clemens trifft in Runde eins nun auf den Portugiesen Jose de Sousa. Es ist eines der vermeintlich leichteren Lose unter den gesetzten Spielern, ist de Sousa in diesem Jahr doch oft nur ein Schatten seiner selbst. Und Clemens würde nur zu gerne Revanche für die klare Niederlage ein Jahr zuvor an gleicher Stelle nehmen. Martin Schindler trifft auf Gerwyn Price, die Nummer zwei der Welt. Bei der Team-WM trafen die beiden zuletzt aufeinander, wo Schindler trotz eines Averages von über 100 Punkten chancenlos war. Price zeigte seinen besten Schnitt in einem TV-Match. Auch Schindler hat also noch eine kleine Rechnung offen.

Das Feld ist in diesem Jahr wahrscheinlich so offen wie selten zu vor. Das liegt zum einen daran, dass die absoluten Topspieler wie Peter Wright und Gerwyn Price nicht in der Form vergangener Jahre sind. Beim Niederländer Michael van Gerwen wird man abwarten müssen, wo er nach seiner Operation an der Hand steht. Gleichzeitig spielen Akteure aus der zweiten Reihe groß auf, Luke Humphries, Dimitri van den Bergh, Danny Noppert und auch Joe Cullen befinden sich auf einem Leistungshoch und feiern regelmäßig Erfolge auf der Tour, sodass es nicht mal eine Überraschung wäre, wenn einer von ihnen am Ende triumphieren sollte.