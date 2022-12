Darts WM 2023 Warum die PDC mit Fallon Sherrock ein gefährliches Spiel treibt

Am 21. November schaffte der Weltverband endlich Klarheit über den verbleibenden Startplatz, und diese Verkündigung war nicht weniger als eine Sensation. Um die Women‘s Series aufzuwerten, sollen die Preisgelder erhöht werden und zudem soll neben den ersten beiden der Rangliste auch die Siegerin des Women‘s World Matchplay einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft erhalten. Das ist prinzipiell sehr begrüßenswert, um die Frauen in diesem Sport zu fördern. Überraschend war die Verkündung, dass dies auch rückwirkend gilt, dass also die Siegerin des Turniers, das bereits im Juli stattfand, auch zur WM fahren darf. Diese Siegerin ist – Überraschung – Fallon Sherrock. Ob die PDC auch so entschieden hätte, wenn ihre Finalgegnerin Aileen de Graaf das Turnier für sich entschieden hätte, darf zumindest angezweifelt werden. So hat der Weltverband Fallon Sherrock eine de facto-Wildcard ausgestellt, was von vielen Seiten berechtigterweise kritisiert wurde. Möglicherweise spielt bei der Entscheidung der PDC mit rein, dass Sherrock im Sommer zu den Turnieren der World Series eingeladen wurde und mit den Stars der Szene in Down Under unterwegs war, während in Europa Turniere der Women‘s Series stattfanden. An diesen konnte sie dadurch nicht teilnehmen und hatte so keine Möglichkeit, Preisgeld einzuspielen. Bei dem geringen Rückstand am Ende auf Beau Greaves wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass Sherrock das notwendige Preisgeld gewonnen hätte und über die Women‘s Series die WM-Qualifikation klar gemacht hätte. Alles in allem bleibt ein fader Beigeschmack zurück.