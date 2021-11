Frühes WM-Aus im Doppel : Boll und Franziska gegen Chinesen ohne Chance

Houston Timo Boll hat mit seinem Doppelpartner Patrick Franziska bei der Tischntennis-WM in Houston den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Das Duo war gegen die Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin chancenlos.

Das deutsche Weltklasse-Doppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei der Tischtennis-WM in Houston bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Bei ihrer 0:3-Niederlage gegen die Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin waren die beiden am Donnerstag chancenlos. Die Sätze endeten 6:11, 11:13 und 3:11.