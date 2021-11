Tischtennis-WM : Patrick Franziska souverän weiter – Nina Mittelham schon raus

Köln Patrick Franziska ist bei der Tischtennis-WM in Houston ohne Schwierigkeiten in die zweite Runde eingezogen. Mixed- und Mannschaftseuropameisterin Nina Mittelham hingegen ist im Einzel bereits zum Auftakt überraschend gescheitert.

Der Mannschaft-Olympiazweite Patrick Franziska ist bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Houston/Texas in die zweite Runde der Einzel-Konkurrenz eingezogen. Der 29-Jährige setzte sich in der Nacht zu Mittwoch gegen den Slowaken Lubomir Pistej glatt mit 4:0 Sätzen durch. Auch Ruwen Filus löste als letzter Deutscher an Tag eins seine Aufgabe gegen den Rumänen Hunor Szocs souverän mit 4:0.