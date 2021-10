Mit nur 24 Jahren : Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole beendet Karriere

Hamburg Überraschendes Karriereende beim Beachvolleyball: Julius Thole, Silbermedaillengewinner der WM 2019, beendet im Alter von 24 Jahren seine Laufbahn. Warum er sich dazu entschieden hat – und wie es jetzt für seinem Partner Clemens Wickler weitergeht.

Vizeweltmeister Julius Thole beendet im Alter von nur 24 Jahren überraschend seine Beachvolleyball-Karriere. Das erklärte der Silbermedaillengewinner der WM 2019 in Hamburg am Montag. Thole will sich nun um sein Jura-Studium kümmern. Sein Partner Clemens Wickler (26) setzt seine Laufbahn im kommenden Jahr an der Seite des EM-Fünften Nils Ehlers (27) fort.