Tennis-Winterrunde : Niederlage für Uedemer TC, Sieg für TC Issum

Kreis Kleve Das Uedemer Team kann zum Auftakt nur mit zwei Akteuren antreten und verliert 0:6. Die Issumer Damen erwischen beim 5:1 einen guten Start.

Die Herren des Uedemer TC haben in der Tennis-Winterhallenrunde einen echten Fehlstart in der Zweiten Verbandsliga hingelegt. Mit 0:6 unterlag das Team von Mannschaftsführer Andrej Nitsche in der Gocher Tennishalle dem TC Bredeney II. „Die Partie ist überhaupt nicht gut gelaufen. Wir konnten nur mit zwei Spielern antreten, die anderen Akteure waren leider verletzt oder krank“, sagte Andrej Nitsche. So schlugen für den Uedemer TC nur Paul Jansen und Manuel Bossig auf. Zwei Einzel und ein Doppel musste das Team abschenken.

„Diese Niederlage wirft uns allerdings nicht allzu sehr zurück. Denn man darf dabei nicht vergessen, dass wir uns gegen Bredeney auch in Bestbesetzung keine Chance auf einen Sieg ausgerechnet hätten“, sagte Andrej Nitsche. Am kommenden Samstag geht es mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Kamp-Lintfort weiter. „Dann wollen wir unbedingt wieder mit kompletter Mannschaft antreten“, sagte Nitsche.

„Ich bin sehr zufrieden. Zita Engbroks und Larisa Wiemann hatten ein paar Startschwierigkeiten im Einzel. Beim ersten Match in der Winterhallenrunde muss man sich aber auch erst einmal an die Bedingungen gewöhnen, beispielsweise an das Licht. Wir haben klasse Leistungen gezeigt“, sagte Kapitänin Alexandra Nitsche. Am kommenden Samstag geht es vor heimischem Publikum gegen den Viersener THC, gegen den in der Freiluft-Saison das entscheidende Spiel um den Aufstieg verloren wurde, weiter.