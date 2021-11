Umbruch an der Spitze des DOSB : Vizepräsident Silbersack verkündet Rücktritt

Berlin Der bisherige Vizepräsident Andreas Silbersack hat seinen Rückzug aus der Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes angekündigt. Der Umbruch an der Spitze des DOSB schreitet damit weiter voran.

Im Umbruch an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes räumt nun auch der für den Breitensport zuständige Vizepräsident Andreas Silbersack seinen Posten. Der 53-Jährige begründete seinen Rückzug aus der Führung des DOSB am Donnerstag mit seiner Doppelbelastung. Seit September ist Silbersack auch Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. „Beide Tätigkeiten sind hochpolitisch und erfordern ein Höchstmaß an Engagement. Neben meinen weiteren ehrenamtlichen Funktionen im Sport kann ich beide Aufgaben zurzeit nicht im gebotenen Maße ausfüllen“, erklärte Silbersack.