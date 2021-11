„Ich bin schwanger“ : Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig erwartet zweites Kind

Laura Ludwig während der Sommerspiele 2021 in Tokio. Foto: AP/Petros Giannakouris

Hamburg Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig bekommt ein zweites Kind. „Ich bin schwanger“, schrieb die Goldmedaillengewinnerin von 2016 am Donnerstagmorgen auf Instagram. Sie sei „einfach nur müde, aber happy“.

Auch mit zwei Kindern peilt Ludwig die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an, eine Partnerin dafür hat sie noch nicht. "Mit wem das sein wird, weiß ich noch nicht", schrieb Ludwig, aber sie wolle "noch nicht in Beachvolleyball-Rente gehen". Doch nun wird sie erst einmal dem "Bauch beim Wachsen zusehen".