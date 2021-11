Klarer Sieg : Borussia erreicht mühelos die Pokal-Endrunde

Düsseldorf Das Team um Anton Källberg gewinnt souverän gegen Bad Homburg und steht im Final Four des nationalen Pokals. Damit können die Düsseldorfer beim Turnier mit den besten vier Teams ihren Titel verteidigen.

(tino) Die Erfolgsmaschinerie der Borussia läuft wie geschmiert. Auch das Pokal-Viertelfinale gegen den TTC OE Bad Homburg gewannen die Tischtennisspieler vom Staufenplatz souverän mit 3:0. Damit gewannen die Triple-Sieger des Jahres 2021 alle bisher 13 Partien der Saison in Bundesliga, Champions League und Pokal.

Die Borussia war als hoher Favorit in die Pokalpartie in der Runde der letzten Acht gegangen. Die Düsseldorfer sind mit 16:0 Punkten Tabellenführer der Bundesliga, während das Team aus dem Hochtaunuskreis mit lediglich einem Erfolg das Tabellenende ziert. Und so hatten die Borussen dann auch im heimischen Arag-Center-Court alles im Griff.