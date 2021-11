Reitdisziplin gestrichen : Bredow-Werndl begrüßt Fünfkampf-Reform

München Der Druck nach den dramatischen Szenen von Tokio war zu groß. Im Modernen Fünfkampf wird künftig nicht mehr geritten. Die zweimalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica Bredow-Werndl hat die angekündigte Reform begrüßt.

Die zweimalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica Bredow-Werndl hat die nach dem Skandal in Tokio angekündigte Reform der Modernen Fünfkämpfer begrüßt. „Ich finde es toll, dass das Reglement im Modernen Fünfkampf überarbeitet wird“, sagte die 35-Jährige in einem Interview von „Münchner Merkur“ und „tz“ (Mittwoch) im Rückblick auf das Drama um Annika Schleu in Tokio.