Abstimmen bis 19. November : Wählen Sie die Para-Sportler des Jahres

Steht zur Wahl: Leichtathlet Johannes Floors Foto: AP/Eugene Hoshiko

Düsseldorf Vom 14. bis 19. November läuft die Wahl zu den Para-Sportlern des Jahres 2021. Aufgerufen zur Stimmabgabe ist jeder. Die Entscheidung dürfte schwer fallen angesichts vieler herausragender Leistungen in diesem Jahr. Geehrt werden die Sieger am 27. November in Düsseldorf.

Bei den beiden großen nationalen Sportlerwahlen gibt es einen großen Unterschied: Während es Journalisten sind, die die Sportler des Jahres wählen, ist bei der Wahl zu den Parasportlern des Jahres jeder aufgerufen und eingeladen, seine Stimme abzugeben. Über die Sieger bei der Wahl des Deutschen Behindertensportverbands entscheiden also sowohl Fans als auch ein zehnköpfiges Expertengremium. In diesem Jahr läuft die Online-Abstimmung von Sonntag, 14. November, 9 Uhr, bis Freitag, 19. November, 12 Uhr. Abgestimmt werden kann unter:

„Sich aus den Besten des deutschen Para-Sports auf wenige Nominierte beschränken zu müssen, war angesichts der Vielfalt an großartigen Erfolgen schon ein Kraftakt. Jetzt hat die Öffentlichkeit das Wort – und wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis“, sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.

In den vier Kategorien Para-Sportlerin, Para-Sportler, Para-Team und Para-Nachwuchssportler stehen folgende Kandidaten zur Wahl:

Para-Sportlerin des Jahres



Para-Sportler des Jahres



Para-Team des Jahres



Para-Nachwuchssportlerin oder -sportler des Jahres

Die Gewinner werden dann am Samstag, 27. November, in einem Festakt bereits zum dritten Mal in der Düsseldorfer Rheinterrasse zu Parasportlern des Jahres 2021 gekürt. Dann wird auch der Ehrenpreis des DBS verliehen.

(RP)