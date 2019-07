Spiel in Krefeld : Hockey-Männer verlieren 2:3 gegen die Niederlande

Krefeld Die deutschen Hockey-Männer haben lange Zeit gut gegen die Niederlande gespielt. Am Ende ging das zweite Testspiel binnen 48 Stunden verloren.

Die deutschen Hockey-Männer haben 48 Stunden nach dem 3:2-Erfolg gegen die Niederlande in Krefeld das zweite Match gegen den Europameister mit 2:3 verloren. Mathias Müller (10.) brachte die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas in Führung, Florian Fuchs (47.) egalisierte das zwischenzeitliche 1:2, bevor Björn Kellerman (58.) den Siegtreffer für Oranje erzielte.

Vom 17. bis 24. August ist das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei der EM in Antwerpen dabei. Dort trifft der Europameister von 2013 in der Gruppenphase auf Schottland (17. August/13.30 Uhr), die Niederlande (18. August/20.30) und Irland (20. August/15.45). Der Gruppenerste und -zweite erreichen die Halbfinals am 22. August. Das Finale wird am 24. August ausgetragen.