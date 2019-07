Positive WM-Bilanz : Wellbrock beschert deutschen Schwimmern goldenen Abschluss

Gwangju Florian Wellbrock schreibt mit einem goldenen Double Schwimm-Geschichte. Der deutsche Schwimmverband zieht nach der WM in Südkorea eine positive Bilanz – nicht nur dank Wellbrock.

Als die deutsche Hymne erklang, atmete Florian Wellbrock tief durch, schloss die Augen und schluckte. Auf der Tribüne hatte seine Mutter Anja den Kampf gegen die Tränen schon längst verloren. Nach dem historischen Gold-Double in Gwangju wollte der neue deutsche Schwimmstar keine großen Emotionen zeigen. Was gerade passiert war, hatte er ohnehin noch nicht richtig verstanden: "Es ist unglaublich, das hat vor mir noch keiner geschafft."

Doch der selbstbewusste Europameister hatte "das Buch zugemacht und ein neues geschrieben". In einem der spannendsten Langstreckenfinals schwamm er bis 150 Meter vor Schluss Kopf an Kopf mit dem Ukrainer Michailo Romantschuk und dem italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri, dann zog er davon. "Hinten raus musste ich nur der Härteste und der Stärkste sein, das habe ich geschafft", meinte er.

Eine mehr hatte Köhler trotz ihres dritten deutschen Rekords in Gwangju am Samstag über 800 m als Vierte knapp verpasst. Dabei hatte die 25-Jährige sogar die sonst so übermächtige Rekordweltmeisterin Katie Ledecky in Reichweite gehabt: "Als ich gesehen habe, wie nah ich an ihr dran war, habe ich gedacht: Mein Gott, du bist auf Platz drei. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht für Bronze gereicht hat."