Pro League : Hockey-Frauen trotz Niederlage im Grand Final - Männer verpassen Endturnier

Krefeld Nach der historischen 0:8-Niederlage gegen Belgien haben die deutschen Hockey-Männer das Grand Final der Pro League verpasst. Die deutschen Frauen sind dank einer Niederlage der Konkurrenz nehmen am Finalturnier teil.

Die deutschen Hockey-Frauen haben sich in der Pro League trotz einer Niederlage vorzeitig für das Grand Final qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger verlor ihr letztes Heimspiel in Krefeld nach einem verschlafenen Start gegen Australien mit 1:3, ist aber dank der 0:3-Niederlage Belgiens gegen Neuseeland nicht mehr von Platz vier zu verdrängen, der zur Teilnahme am Finalturnier Ende Juni im niederländischen Amstelveen berechtigt.