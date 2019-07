Schwimm-WM : Lagen-Staffeln lösen Olympia-Tickets

Gwangju Sieben von sieben – die deutschen Staffeln erfüllen ihr Olympia-Soll bei der WM in Südkorea. Und auch einzelne Schwimmer überzeugten. Über die 400 Meter muss ein deutscher Leistungsträger allerdings auf seinen Start im Finale verzichten.

Die deutschen 4 x 100 Meter Lagen-Staffeln haben bei der Schwimm-WM in Südkorea die Olympia-Tickets gelöst. Sowohl das Männer- als auch das Frauen-Quartett erreichten den erforderlichen Platz unter den besten zwölf und sorgten dafür, dass alle sieben olympischen Staffeln 2020 vom deutschen Team besetzt werden können.

Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling schlugen am Sonntag in Gwangju nach 3:34,02 Minuten an und qualifizierten sich damit auch für das Finale. „Ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben“, sagte Rückenschwimmer Diener.