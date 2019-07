Phelps verliert zweiten Weltrekord : Schwimmer Kusch im WM-Finale über 100 m Schmetterling

Gwangju Rekord-Olympiasieger Michael Phelps hat seinen zweiten Weltrekord veloren. Beim Finaleinzug über 100 Meter Schmetterling von Marius Kusch, war Caeleb Dressel 0,32 Sekunden schneller.

Schmetterling-Schwimmer Marius Kusch hat das WM-Finale über 100 Meter erreicht. Der 26-Jährige schlug am Freitag im südkoreanischen Gwangju nach 51,50 Sekunden an und belegte damit den insgesamt fünften Rang. Schnellster war der Amerikaner Caeleb Dressel in der Weltrekordzeit 49,50 Sekunden.