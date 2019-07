Schwimm-WM : Starker Heintz hofft auf „Super-Zugabe“ - Phelps-Rekord fällt

Gwangju Das Ticket für die olympische Staffel-Premiere, dazu zwei Finalplätze für die deutschen Schwimmer: Am Tag nach WM-Silber für Sarah Köhler geht aber auch das Rätselraten um Florian Wellbrock weiter. Ein 19-Jähriger pulverisiert einen zehn Jahre alten Phelps-Weltrekord.

Der euphorisierte Philip Heintz weckte Hoffnungen auf eine WM-Medaille, die überraschte Franziska Hentke fand ihren Weg ins Finale „crazy“. Nach dem Silberglanz durch Sarah Köhler haben zwei langjährige Leistungsträger mit guten Halbfinal-Platzierungen Lust auf die nächsten Endläufe der Schwimm-WM gemacht. „Alles, was jetzt kommt, ist Super-Zugabe“, sagte Lagenschwimmer Heintz, Zweitbester des Halbfinales. Florian Wellbrock war am Tag, an dem in Gwangju ein legendärer Michael-Phelps-Weltrekord gebrochen wurde, dagegen noch mit Ursachenforschung nach seiner Vorlauf-Enttäuschung beschäftigt.