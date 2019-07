Freistil-Staffel löst Olympia-Ticket : Ex-Schwimmweltmeister Koch überzeugt als Vorlauf-Dritter

Gwangju Der ehemalige Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei der WM in Südkorea auf seiner Paradestrecke im Vorlauf ein Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt ist das Ziel der Einlauf ins Finale über 200 m Brust.

Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei der WM im südkoreanischen Gwangju souverän die Auftakthürde über 200 m Brust genommen. Der 29 Jahre alte Frankfurter zog als Vorlauf-Dritter ins Halbfinale am Donnerstag ein, seine Zeit von 2:08,70 Minuten war "mit das Schnellste, was ich je in einem Vorlauf geschwommen bin", sagte der deutsche Rekordhalter.