E-Sport : 13-jähriger Deutscher nimmt an Fortnite-WM teil

Fortnite ist ein beliebtes Überlebensspiel. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Düsseldorf Der 13-jährige Lion Krause hat die Chance, durch Fortnite Millionär zu werden. Was sich nach dem Traum eines jugendlichen Gamers anhört, ist in Wahrheit harte Arbeit.

Lion Krause ist erst 13 Jahre alt und trotzdem schon Profisportler – zumindest, wenn man E-Sport als richtige Sportart betrachtet. Wer sich den Alltag von Lion ansieht, merkt schnell, dass auch beim E-Sport Einsatz und Leistungsbereitschaft gefragt sind. Täglich trainiert er mehrere Stunden lang, doch dabei kommt die Schule nicht zu kurz: Lion hat einen Notenschnitt von 1,3.

Das Spiel, in dem er so gut wurde, dass er nun einen Profi-Vertrag in der Tasche hat, ist Fortnite. Dabei handelt es sich um ein Koop-Survival-Spiel. Also ein Überlebensspiel, bei dem man kooperieren muss. Berühmt wurde es durch seinen kostenlosen „Battle-Royale“-Modus: 100 Spieler springen mit einem Gleiter über einer Insel ab. Dort sammeln sie Waffen, Ausrüstung und Rohstoffe und versuchen dann, ihre Gegner auszuschalten.

Der spielbare Bereich wird dabei durch den sogenannten Sturm immer kleine. Der Sturm ist ein blau leuchtender Kreis, der sich immer weiter zuzieht und den Spielern außerhalb des Kreises Schaden zufügt. Das treibt die Kontrahenten zueinander. Wer am Ende überlebt, hat die Runde gewonnen.

Fortnite ist in Lions Altersklasse, aber auch unter E-Sportlern, sehr beliebt. Das liegt sicher auch zum Teil an den hohen Preisgeldern. Lion erhielt allein dafür, dass er sich für den Fortnite World Cup qualifizieren konnte, 50.000 Dollar. Der Turniersieger erhält sogar ganze drei Millionen Dollar.

Das Ziel für Lions Team Gamer Legion ist es, unter die Top Ten zu kommen. Allerdings will das Team keinen Druck auf sein neues Nachwuchstalent ausüben. Vielmehr gehe es für Lion darum, Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen.

Um sich zu verbessern, bespricht er mit seinem Trainer nach einem Spiel, wo er Fehler gemacht hat - ganz wie bei den Profis in traditionellen Sportarten. Auch für das leibliche Wohl der Spieler wird während den Trainingseinheiten gesorgt. So soll die Konzentrationsfähigkeit von Lion und den Anderen aufrechterhalten werden. Ein Moment der Unachtsamkeit oder eine falsche Entscheidung kann schon das Aus bedeuten und bei der Fortnite-WM treten nur die besten von etwa 40 Millionen Spielern an.

Sie wird am 28. Juli im New Yorker Arthur-Ashe-Stadium ausgetragen, wo normalerweise Tennis gespielt wird. Die Arena hat eine Kapazität von 24.000 Plätzen. Weltweit werden Millionen Zuschauer das Event per Streaming verfolgen. Für viele Spieler sind Streaming-Kanäle auf Plattformen wie YouTube oder Twitch eine zusätzliche Einnahmequelle. Die Fortnite-WM soll größer als alle bisherigen E-Sport-Veranstaltungen sein.