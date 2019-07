Schwimm-WM in Südkorea : Wasserballer kämpfen um WM-Platz sieben

Schwimm-WM in Südkorea

Gwangju Die deutschen Wasserballer haben bei der WM in Südkorea nach einer sehr starken Leistung erst im Fünfmeterwerfen gegen den Olympiasieger verloren. Jetzt geht es um Platz sieben.

Die deutschen Wasserballer können bei ihrem WM-Comeback nach sechs Jahren im besten Fall den siebten Rang erringen. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm verlor trotz einer starken Leistung im ersten Platzierungsspiel am Donnerstag im südkoreanischen Gwangju gegen Europameister Serbien denkbar knapp 16:17 (3:3, 3:3, 3:2, 3:4, 4:5) nach Fünfmeterwerfen.

Im Spiel um Platz sieben trifft die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Samstag (7.00 Uhr MESZ) auf den Verlierer der Partie zwischen Australien und Griechenland. Bester Werfer der deutschen Mannschaft, die in diesem Turnier nach den Spielen gegen Italien (7:8) und Titelverteidiger Kroatien (8:10) zum dritten Mal mit einem Topteam auf Augenhöhe agierte und bis 13 Sekunden vor dem Ende 12:11 führte, waren in der regulären Spielzeit Dennis Eidner, Maurice Jüngling und Timo van der Bosch mit jeweils zwei Treffern.