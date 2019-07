Schwimm-WM 2019 : Lagen Mixed-Staffel schwimmt ins WM-Finale und holt Olympia-Ticket

Gwangju Die nächsten deutschen Schwimmer haben ihr Olympia-Ticket gelöst. Die 4 x 100 Meter Lagen Mixed-Staffel qualifizierte sich zudem für das Finale.

Die deutsche 4 x 100 Meter Lagen Mixed-Staffel hat das Olympia-Ticket für die Sommerspiele in Tokio 2020 gelöst und das Finale erreicht. Laura Riedemann, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Jessica Steiger schlugen am Mittwoch bei der WM im südkoreanischen Gwangju nach 3:45,20 Minuten an. Das war die neuntbeste Zeit, doch da die schnelleren Chinesen disqualifiziert wurden, rutschte das deutsche Quartett auf den letzten Finalplatz vor. Das Olympia-Ticket sicherten sich die besten zwölf Staffeln.