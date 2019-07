Tragisches Unglück : Norwegerin beim Ultra Skyrace durch Blitz getötet

Ein Blitz geht auf den Boden nieder. (Symbolfoto). Foto: dpa/Robert Michael

Meran Das Ultra Skyrace in Südtirol war am Samstag bereits wegen eines Gewitters unterbrochen, als eine Läuferin von einem Blitz getroffen wurde. Die Norwegerin starb an den Verletzungen.

Der tragische Tod einer norwegischen Teilnehmerin hat die siebte Auflage des Südtirol Ultra Skyrace überschattet. Wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte, war die 44-Jährige im Bereich des Kratzberger Sees von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden. Sie wurde nach der Erstversorgung noch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus von Bozen gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Eine halbe Stunde vor dem Unglück war die Veranstaltung wegen des schlechten Wetters unterbrochen worden. Zu dem Zeitpunkt befanden sich allerdings einige Läufer, unter anderem die Norwegerin, außerhalb der Reichweite von Streckenposten.

Das Rennen über 121 Kilometer und 7554 Höhenmeter gewannen zeitgleich die beiden Österreicher Josef Thaler und Gerald Fister. Die Siegerehrung wurde nach dem Unglück abgesagt.

(rent/sid)