Deutsch-türkische Erdogan-Wähler Die autoritäre Versuchung

Es sind also nicht so sehr eine schwierige wirtschaftliche Lage oder die Angst vor dem Abstieg, die Autokraten so populär machen. Denn gerade in der Türkei ist Erdogan drauf und dran, die ökonomischen Erfolge, die er mit seiner früheren Politik zweifellos errungen hat, für alle sichtbar wieder in Frage zu stellen. Die Deutsch-Türken berühren sie ohnehin nicht, weil sie die wirtschaftliche Stabilität der Bundesrepublik erleben, an der sie kräftig mitgewirkt haben.