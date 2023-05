FDP eröht Druck auf Wirtschaftsminister Robert Habeck kämpft um Kompromiss im Heizungsstreit

Die FDP hatte am Donnerstag 77 Fragen an Habeck eingereicht, die der Minister im Gespräch mit den drei Berichterstattern der Fraktionen für das Gesetz, Timon Gremmels (SPD), Bernhard Herrmann (Grüne) und Konrad Stockmeier (FDP) am Dienstagabend beantworten wollte. „Minister Habeck hat die Berichterstatter der drei Ampel-Fraktionen für heute Abend eingeladen, um die von den FDP-Berichterstattern gestellten 77 Fragen und gegebenenfalls weitere Nachfragen zu beantworten“, hatte eine Ministeriumssprecherin erklärt. „Es handelt sich um keine Verhandlungsrunde, und folglich wird es heute auch keine Ergebnisse geben, sondern die Beantwortung von fachlichen Fragen steht im Vordergrund“, hieß es ergänzend aus Regierungskreisen. „Ziel ist es, wie von Minister Habeck angekündigt, auszuloten, an welchen Stellen Verbesserungen sinnvoll und machbar sind.“ Habeck „wird dann seine Vorschläge in die Gespräche zwischen den Fraktionen einspeisen“.