Kolumne Wissensdrang Zweifelhafte Moral

Die Benin-Bronzen, eine Sammlung kunstvoller Metallarbeiten und Skulpturen, wurden 1897 von britischen Truppen bei der Plünderung des Königspalastes von Benin (heute Nigeria) erbeutet und später an europäische Museen und Privatsammlungen verkauft. Seit Langem wird in England und Deutschland die Rückgabe der Bronzen als Geste der Gerechtigkeit und Wiedergutmachung kolonialen Unrechts gefordert. Deutschland gewann den Tugendwettstreit und gab die ersten Bronzen an Nigeria zurück. Der Präsident stellte sie nicht ins Museum, sondern übergab sie – als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe – dem Oba von Benin, dem Oberhaupt der 1897 ausgeraubten Königsfamilie. Wenn man Wiedergutmachung mit der Rückgabe von Raubkunst gleichsetzt (und die Frage der Zugänglichkeit bedeutender Kunstwerke für die Öffentlichkeit ausklammert), scheint also alles in bester Ordnung.