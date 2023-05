Installation von Solar-Balkonkraftwerken NRW-SPD fordert 50 Prozent Zuschuss für Mieter

Balkonkraftwerke liegen angesichts der hohen Energiepreise in vielen Bundesländern im Trend. Allein in NRW wurden nach Angaben des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE NRW) in den ersten vier Monaten dieses Jahres 14 600 neue Steckersolargeräte mit einer Leistung von 13 Megawatt (MW) gemeldet. Der Gesamtvorjahreswert an diesen Anlagen war damit in NRW schon Ende April erreicht. Dieses Jahr werde ein neuer Rekord bei Balkonanlagen aufgestellt, so der LEE. Bundesweit wurden 2022 mehr als 62 300 Balkonanlagen mit einer Leistung von knapp 47 MW installiert.