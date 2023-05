Anklage in bayerischer Maskenaffäre Tandler soll 23,5 Millionen Euro hinterzogen haben

Weil die Provisionszahlungen als Gesellschaftsanteile in das neue gemeinsame Unternehmen einflossen, wäre laut Anklage auch Schenkungsteuer fällig gewesen. Außerdem geht es darin noch um den Vorwurf der Gewerbesteuerhinterziehung, weil die beiden Beschuldigten dem Finanzamt eine falsche Firmenadresse in der Gemeinde Grünwald vorspiegelten. Dadurch wollten sie laut Staatsanwaltschaft höhere Gewerbesteuern in München umgehen. In diesem Fall ist außerdem noch ein dritter Beschuldigter wegen Beihilfe zur Gewerbesteuerhinterziehung angeklagt.