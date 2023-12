Kleinkunst in Rheinberg Improvisator mit teilweise blindem Spiegel

Salim Samatou gilt als junger Shootingstar in der Comedy-Szene. 2016 gewann er den RTL Comedy Grand Prix. Er bietet eine Mischung aus Kabarett und Comedy, bevorzugt dabei ein rasendes Tempo, so auch in Rheinberg vor großem Publikum. Sein Programm nennt er „Cancel Culture“, ein Begriff, der seit knapp zehn Jahren die Runde macht und die Zensurkultur in den Mittelpunkt stellt. Gemeint ist eine sogenannte Streich-, Absage- und Ausschlusskultur. Vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen und Handlungen gilt es, öffentlich zu machen. Gesinnung steht demnach über rationaler Urteilsfähigkeit.