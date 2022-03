Online-Ehrengalerie bereinigt : SPD streicht Schröder aus Liste "Große Sozialdemokrat*innen"

Berlin Die Genossen haben Altkanzler Gerhard Schröder aus ihrer Online-Galerie "Große Sozialdemokrat*innen" entfernt. Aus der SPD-Parteizentrale hieß es dazu, die Entscheidung dafür sei von den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil getroffen worden.

Die Zahl der aufgeführten Politikerinnen und Politiker sank deswegen laut "Spiegel von 34 auf 33. Das Magazin hatte eine Anfrage an die Partei gerichtet.

Gegen den früheren Bundeskanzler gibt es scharfe Kritik, weil er sich bislang weigert, sich von Russlands Machthaber Wladimir Putin zu distanzieren und dessen Angriffskrieg auf die Ukraine zu verurteilen sowie weil er an seinen Posten in staatlichen oder staatsnahen russischen Energiekonzernen festhält. Gegen Schröder läuft in der SPD deswegen inzwischen auch ein Parteiordnungsverfahren. Daran ist der Bundesvorstand der Partei allerdings bislang nicht beteiligt.